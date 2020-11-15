Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Турция - Россия, tff.org
15 ноября 2020, 22:11
В поединке пятого тура группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Турции нанесла России первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Подопечные Станислава Черчесова играли практически весь матч в меньшинстве из-за удаления Семенова, которое может стоить россиянам лидирующей строчки в таблице.
Смотрите видео голов и обзор матча Турция — Россия:
Турция — Россия 3:2
Голы: Черышев, 11, Кузяев, 57 — Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен)
Турция: Гюнок — Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин — Ундер (Тюрюч, 64), Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Йокушлу, Караман — Тосун (Кахведжи, 80).
Россия: Гильерме — Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков — Кузяев (Миранчук, 70), Оздоев, Зобнин (Фомин, 79) — Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70), Черышев (Караваев, 37).
Предупреждения: Демирал, Тосун, Ундер — Зобнин, Джикия, Кудряшов, Фомин.
Удаление: Семенов, 24.