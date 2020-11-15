Лига наций

В УАФ недовольны решением руководства Динамо лично вывезти своих зараженных коронавирусом игроком из Германии, а не чартерным рейсом УАФ.

В преддверии поединка пятого тура группового этапа Лиги наций против Германии, который завершился для украинцев поражением (1:3), четыре футболиста сборной Украины в лице Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко, а также менеджер Вадим Комардин сдали положительные тесты на коронавирус.

Украинская ассоциации футбола заказала самолет, чтобы вывезти зараженных в Киев, и дожидалась рекомендаций от местных властей города Лейпциг, ставшим местом проведения матча Германия — Украина. Если Коваленко и Ярмоленко должны были покинуть Германию чартерным рейсом от УАФ, то эвакуацией Сидорчука и Цыганкова лично занялся президент Динамо Игорь Суркис.

Уже ночью с субботы на воскресенье представители киевского клуба улетели в столицу Украины, однако в УАФ посчитали, что необходимости в экстренной эвакуации не было. Так, в воскресенье утром Коваленко вылетел в Киев чартерным рейсом, тогда как Вест Хэм сообщил УАФ, что готов организовать перелет Ярмоленко в Лондон собственноручно.

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал данную ситуацию, расценив экстренные действия руководства Динамо как попытку "подорвать атмосферу" в национальной команде или "показать собственную значимость".

"История с организацией чартера для инфицированных игроков национальной команды Украины уже стала детективной из-за домыслов и искажения информации со стороны одного из клубов, который делегировал ребят в сборную".

"На самом деле, все было сделано оперативно и четко — и разрешение УАФ получила от немецкой стороны на эвакуацию инфицированных сборников (так как в противном случае ребятам "светили" две недели в изоляции на чужой территории), и специальный борт (большой — на 180 мест, с соблюдением Европейского медицинского протокола) организован на первую половину дня 15 ноября, чтобы ребята спокойно утром встали и вылетели в Киев".

"Для чего "подрывать" трех динамовцев ночью и тянуть их в ночной аэропорт и объявлять псевдо-операцию "экстренная эвакуация"? Чтобы показать собственную значимость или чтобы поставить под сомнение профессионализм людей, которые работают в Сборной? Не удастся. За 10 лет работы в национальной команде могу утверждать, что в настоящее время в Сборной работает команда профессионалов высокого качества. А вот такие странные шаги только могут нарушить сплоченную, сконцентрированную и мотивированную атмосферу, которая существует в лагере сине-желтых. Без разделения на клубы и клубные интересы. Могут, но, уверен, не нарушат, потому что ребята во время сборов живут как одна семья. И спокойно полетели бы домой вместе".

"Сегодня в первой половине дня Андрей Ярмоленко и Виктор Коваленко спокойно прилетели в Лондон и Киев соответственно — все было согласовано и четко. Надеюсь, что и у динамовцев полет прошел нормально. Вопрос только — для чего была вся та спешка", — написал Глывинский на своей странице в Facebook.