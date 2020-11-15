Украина

Игрок отправится в изоляцию из-за коронавируса.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, у которого обнаружили коронавирус, вернулся в Украину чартерным рейсом УАФ.

О возвращении игроков рассказал старший менеджер Алексей Таргонский.

"Сразу после того, как тест на COVID-19 оказался положительным у пяти представителей сборной Украины, мы выяснили процедуру, по которой сборники могли быть доставлены домой.

Для начала следовало дождаться разрешения местных властей на то, чтобы инфицированные лица покинули территорию Германии. В день игры, 14 ноября, представитель местных властей Лейпцига сообщил, что разрешение получено, и ребята должны покинуть страну до ближайшего понедельника.

Украинская ассоциация футбола сразу же заказала 180-местный самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола был готов перевезти сборников в Киев.

Параллельно с нами вышел на контакт английский Вест Хэм, который сообщил, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон. Ярмоленко, к слову, вылетел в Лондон сегодня в первой половине дня, как и представитель Шахтера Виктор Коваленко на чартере, организованном УАФ, в Киев.

Вместе с Виктором должны были лететь и три динамовцы – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия – Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было ни одной", – сказал Таргонский.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Андрей Шевченко довызвал в стан команды трех игроков молодежного состава.