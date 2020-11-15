Лига наций

Победный гол датчане забили в компенсированное ко второму тайму время.

В поединке пятого тура группового этапа элитного дивизиона Лиги наций сборная Дании сошлась в противостоянии с Исландией.

После того, как Кристиан Эриксен реализовал пенальти уже на 12-й минуте встречи, исландцам не удавалось вернуть равновесие в счете. Минимальное преимущество датчан сохранялось вплоть 85-й минуты, пока Кьяртанссон своим голом не подарил надежду болельщикам сборной Исландии на первое набранное очко в текущем розыгрыше Лиги наций.

Тем не менее, радоваться исландцам было слишком рано, ведь под самый занавес поединка в ворота исландцев назначили второй пенальти, а Эриксен и на этот раз его успешно реализовал и принес Дании непростую победу со счетом 2:1.

Дания — Исландия 2:1

Голы: Эриксен, 12 (пен), 90+1 (пен) - Кьяртанссон, 85

Дания: Шмейхель (Реннов, 46), Кристенсен, Ларсен, Кьер, Васс, Эриксен, Йенсен (Йонссон, 68), Дилэйни, Вестергор (Винд, 90), Поульсен, Брэйтуэйт (Андерсен, 76).

Исландия: Рунарссон, Эйельфссон, Магнуссон, Ингасон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон (Гуннарссон, 70), Гудмундссон (Финнбогасон, 74), Бьярнасон (Паульссон, 46), Сайварссон, Бедварссон (Кьяртанссон, 71).

Предупреждения: Васс - Скуласон, Сайварссон, Магнуссон.