Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Италия без труда обыграла Польшу и вновь возглавила таблицу в группе А1. Подопечные Манчини открыли счет благодаря точному удару Жоржиньо с пенальти.
Финальный же счет установил Берарди в концовке встречи.
Обзор матча:
Италия — Польша 2:0
Голы: Жоржиньо, 28 (пен.), Берарди, 83
Италия: Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 89), Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Бернардески (Берарди, 62), Белотти (Окака, 79), Инсинье (Эль Шаарави, 89).
Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек, Реца — Крыховяк, Модер (Гуральский, 46) — Шимански (Зьелински, 46), Линетти (Милик, 74), Южвяк (Гросицки, 46) — Левандовски.
Предупреждения: Белотти — Крыховяк, Гуральский.
На 77-й минуте удален Яцек Гуральский (Польша) (второе предупреждение).