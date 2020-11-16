Лига наций

Трое из ключевых исполнителей скандинавской команды не смогли остаться в стороне от ситуации с отменой поединков.

В матче пятого тура Лиги наций в дивизионе B группе 1, который должен был состояться в прошедшее воскресенье, 15 ноября, сборная Норвегии необходимо было совершить выезд в Румынию, однако правительство страны приняло непопулярное решение запретить футболистам вылетать на игру из-за одного зафиксированного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Безусловно, в такой ситуации вызванные на ключевые матчи против Румынии и Австрии футболисты не могли остаться в стороне от происходящего, а трое из их числа: Стефан Йохансен, Мартин Эдегор и Джошуа Кинг, написали открытое письмо в адрес Федерации футбола Норвегии и поклонников команды, в котором подробно изложили ситуацию и поделились своими переживаниями по поводу случившегося.

"Вся группа игроков глубоко разочарована тем, что норвежские власти отказывают нам в поездке на два решающих матча Лиги наций против Румынии и Австрии.

Мы были в Гардермуэне (аэропорт в Осло, столице Норвегии — ред.), самолет был загружен и должен был вылететь через час, когда пришло сообщение. Во время сборов мы соблюдали очень строгий протокол УЕФА. Он включает в себя тестирование на коронавирус COVID-19 до того, как мы отправились в Норвегию, а уже после прибытия мы были дополнительно проверены пять раз. После того, как случай заражения был обнаружен, все игроки и обслуживающий персонал дважды дали отрицательный результат тестирования.

Мы живем в карантине в отеле, носим маски для лица, измеряем температуру, имеем собственную столовую и конференц-зал, где сохраняется социальная дистанция и мы отделены от всех остальных. На протяжении всего сбора с нами присутствует специализированный медицинский сотрудник.

Мы едем в аэропорт на собственном транспорте, у нас есть собственный чартерный самолет на 130 человек, даже если мы должны были ехать всего с 39 людьми. В Румынии мы следуем тому же протоколу УЕФА и находимся на карантине в отеле. Нашему сопернику сообщили об одном случае заражения, и он подтвердил, что соблюдает протокол УЕФА и будет играть против нас.

Норвежские власти заявляют, что мы можем сесть на самолет и отправиться домой с риском заражения, но нам отказывают в контролируемых полетах на нашем собственном чартерном самолете.

Власти Норвегии приняли протокол УЕФА (по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 — ред.), но, когда происходит заражение, он не применяется в отличие от всех других стран. За последние дни сыграно 43 матча национальной сборной. Никто ничего не отменял, несмотря на случаи заражения в нескольких странах. В основе лежит строгий протокол УЕФА, который делает игру безопасной. Израиль, у которого был обнаружен заразившийся игрок после прибытия в Осло на этой неделе, поместил его в изоляцию, прежде чем дважды потренироваться в Осло и отправиться в Чешскую Республику, чтобы сыграть международные матчи.

В течение четырех лет мы очень много работали над тем, чтобы увеличить шансы на выход в чемпионат, и поднялись более чем на 40 позиций в рейтинге ФИФА. Мы можем подняться в дивизион А в Лиге наций и встретиться с лучшими командами Европы, мы можем попасть в число 20 лучших стран Европы, которые позволят нам еще сильнее улучшить позиции перед будущим отборочным турниром чемпионата мира. Отказ от участия в международных матчах против Румынии и Австрии может сломить наши спортивные амбиции как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

У нас мало желания входить в ситуацию с точки зрения правительства. Мы пожертвовали игроками локального чемпионата в составе национальной сборной, чтобы выполнить норвежские правила карантина, но нам в зарубежных клубах также отказывают в поездках. Такой практики мы не наблюдаем больше нигде в футбольной Европе.

У нас второй день тренировок без тренировок, но мы все еще не теряем надежды сыграть против Румынии и Австрии. Мы жаждем представлять нашу страну и надеемся, что норвежские власти дадут нам зеленый свет на поездку, поэтому мы продолжим быть хорошим примером в области инфекционного контроля, как и до этого, когда в марте разразилась пандемия.

От имени игроков: Стефан Йохансен, Мартин Одегаард и Джошуа Кинг", — гласит обращение.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Норвегии, национальная сборная данной страны отправится в Австрию для проведения поединка в рамках Лиги наций УЕФА под руководством тренера молодежной сборной Лейфа Гуннара Смеруда, но без футболистов норвежской Элитсерии. Состав будет опубликован по итогам предстоящей предматчевой пресс-конференции.

По причине того, что сборная Норвегии не играла свой матч пятого тура, ее в турнирной таблице сумела обогнать Австрия за счет победы над Северной Ирландией (2:1). Матч Австрия — Норвегия был запланирован на среду, 18 ноября. Начало в 21:45.