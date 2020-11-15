Лига наций

Скандинавская сборная получила запрет от местных властей на вылет из страны.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч пятого тура Лиги наций в дивизионе B группе 1 между Румынией и Норвегией, который должен был состояться в воскресенье, 15 ноября, был отменен.

Причиной стало обнаружение коронавируса COVID-19 у одного из футболистов скандинавской сборной, что побудило местные власти принять не самое популярное решение о запрете вылета команды в Бухарест на международный поединок.

УЕФА информирует, что соответствующее дело уже было направлено в Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА для принятия соответствующего решения о судьбе данного противостояния, согласно специальным правилам, которые были утвержден Исполнительным комитетом УЕФА 29 августа 2020 года.

При этом, УЕФА подчеркивает важность полного соблюдения всеми командами, игроками, официальными лицами и другими участниками состязаний Протокола УЕФА о возвращении к игре, а также соответствующей ему нормативной базы.

Наиболее вероятным сценарием в данной ситуации, с учетом плотности календаря в конце года, видится техническое поражение (0:3) для сборной Норвегии, которое серьезно помешает им составить конкуренцию Австрии в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Под вопросом также находится матч шестого тура, который "сверла" должны были провести против Австрии на выезде в среду, 18 ноября.