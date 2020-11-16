Швейцарцы испытывают кадровые проблемы.
МИХАЭЛЬ ЛАНГ, GETTY IMAGES
16 ноября 2020, 10:54
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович довызвал трех футболистов на матч против сборной Украины в Лиге наций.
Так к команде присоединились защитник Михаэль Ланг и два полузащитника Пайтим Касами и Мишель Эбишер.
Отметим, что в матче против Украины Петкович не сможет рассчитывать на Сильвана Видмера и Джордана Лотомба, у которых выявили COVID-19. Также из-за дисквалификаций против Украины не сыграют Нико Элведи и Ремо Фройлер.
Отметим, матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября в Люцерне, на стадионе а стадионе Свисспорарена. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.