Лига наций

Наставник сборной Германии высказался о следующем матче Лиги наций с Испанией.

Сборная Испании примет на своем поле Германию в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций дивизиона А. Главный тренер "бундестим" Йоахим Лев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я очень рад, что нам удается сохранять лидерство, добыв всего две победы. Матч против сборной Украины показал, что нам есть над чем работать. У Испании большое количество футболистов, они очень хорошо обороняются и создают много моментов".

"Луис Энрике? У него очень четкие идеи. Он знает, чего он хочет, и как он хочет этого достичь. Он яркий пример представителя школы Барселоны. Этому стилю он продолжает придерживаться. Ему очень нравится атаковать и прессинговать. Возможно, у него не так много опыта в качестве тренера, но он отличный специалист", — приводит слова Лева Marca.

Напомним, матч Испания — Германия состоится завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.