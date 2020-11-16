Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Испании примет сборную Германии. Матч состоится 17-го ноября в Севилье, на Олимпийском стадионе. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Команды в 2020 году однажды уже встречались на поле. Тогда поединок завершился вничью, 1:1. В этом матче решится судьба первого мета в группе Лиги наций. У Германии на данный момент 9 очков, а у испанцев — 8 очков.

Кто же займет первое место? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.