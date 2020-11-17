Лига наций

Швейцарский голкипер высказался о следующем поединке Лиги наций против сборной Украины.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии. Вратарь швейцарской команды Янн Зоммер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы замечаем, что создаем большие проблемы для соперников. Такой стиль игры требует много энергии, концентрации и общения на футбольном поле. Мы большими силами идем вперед, потому появляется больше пространства и ошибок. Но при этом нам удается хорошо играть в нападении, при этом надежно защищаться и действовать против мяча".

"Очень серьезно оцениваем возможности сборной Украины. У них отличное нападение, много сильных сторон, есть футболисты из топ-лиг. Мы видели их матч против Германии. В этом поединке конечный счет не отображает действительность. Сборная Украины – команда, с которой Швейцария может себя сравнить", — заявил Зоммер BZBasel.

Напомним, поединок Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, однако в стане "желто-синих" выявили три новых случая заражения коронавирусом. Украинцы прошли очередное тестирование на Covid-19, результаты которого пока еще неизвестны.