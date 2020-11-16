Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами Украина и Швейцарии.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины на выезде сыграет против команды Швейцарии. Матч состоится во вторник, 17-го ноября в Люцерне, на стадионе а стадионе Свисспорарена. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Команды в 2020 году однажды уже встречались на поле. Тогда победа досталась подопечным Андрея Шевченко (2:1). Сборной Украине, дабы остаться в элитном дивизионе, достаточно сыграть вничью.

Сможет ли национальная сборная Украины и во второй раз обыграть швейцарцев? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.