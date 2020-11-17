Лига наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал свой комментарий перед матчем с Португалией.

Хорватия в последнем туре Лиги наций сразится с Португалией.

"Мы сыграли в финале чемпионата мира и уверенно вышли на ЕВРО-2020. Знаю, что мы не слишком сильны на данный момент, но такова реальность. Я не хочу жаловаться", — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

"Лучше покажу, что горжусь быть главным тренером Хорватии. Я не теряю уверенности и по-прежнему мотивирован продолжать работу, несмотря на невзгоды".

Хорваты и шведы в очных встречах обменялись домашними победами со счетом 2:1, а потому все в их противостоянии будут решать либо очки, либо разница голов при их равенстве.

Сейчас эта самая разница у них одинаковая (-6), но хорваты забили больше голов и занимают промежуточное третье место. Таким образом имеем интересную картину, когда Швеция может подняться с четвертого на спасительное третье место даже если проиграет в последнем туре против немотивированной Франции.