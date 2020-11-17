Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сыграют Хорватия и Португалия.

Поединок шестого тура Лиги наций УЕФА не будет иметь абсолютно никакого турнирного значения для финалистов прошлого чемпионата мира и действующего обладателя данного трофея.

На фоне предыдущих поединков, стартовые составы своих команд Фернанду Сантуш и Златко Далич изменили серьезным образом. У Португалии стоит отметить выход освеженной тремя новыми футболистами линии защиты, а также точечные изменения в полузащите и нападении, где с первых минут сыграют Диогу Жота и Жоау Моутиньо.

У Хорватии сохранилось лишь основание полузащиты в лице пары Ковачич – Модрич, а также голкипер Ливакович и два игрока нападения: Перишич и Влашич. Стоит отметить, что "клетчатые", как и их соперники, подготовили более атакующий вариант схемы на предстоящую игру.

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич — Модрич, Рог, Ковачич — Влашич, Пашалич, Перишич.

Запасные: Грбич, Слуга, Баришич, Брекало, Чолак, Башич, Будимир, Оршич, Бадель, Петкович, Мелняк.



Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диаш, Р. Семеду, Мариу Руи — Перейра, Моутиньо, Фернандеш — Фелиш, Роналду, Жота.