Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Испании и Германии.

Центральный полузащитник сборной Испании Микель Мерино остался в запасе своей команды на решающий матч группового этапа Лиги наций против Германии. Его место на поле займет Серхио Каналес. На левом фланге обороны хозяев сыграет Хосе Луис Гайя, который заменит отсутствующего в заявке на поединок Серхио Регилона.

Испания: Симон — Роберто, Рамос, П. Торрес, Гайя — Родри, Каналес — Ольмо, Коке, Ф. Торрес — Мората

Запасные: Де Хеа, Аррисабалага, Кукурелья, Мартинес, Льоренте, Морено, Асенсио, Траоре, Гарсия, Руис, Оярсабаль, Мерино

Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Кох, Макс — Горецка, Гюндоган, Кроос — Сане, Гнабри, Вернер

Запасные: Лено, Трапп, Удуокаи, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

Матч Испания — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.