Лига наций

Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота соперника шесть безответных мячей (6:0).

В центральном матче игрового дня в Лиге наций встречались сборные Испании и Германии, которые должны были разыграть путевку в финал четырех. Хозяева, которым была нужна лишь победа, сразу же забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. У них был отличный шанс забить быстрый гол благодаря заработанному опасному штрафному. Но Нойер справился с прямым ударом Рамоса. Со временем подопечные Йоахима Лева перехватили инициативу, забрав мяч себе. Но контролировали они его не очень долго, затем вернув мяч сопернику.

Подопечные Луиса Энрике много владели мячом на чужой половине поля, заставляя гостей рассчитывать лишь на контратаки. На 17-й минуте "фурия роха" сумела повести в счете – Мората замкнул подачу Руиса с углового – 1:0. После забитого гола Испания не остановилась на достигнутом, продолжив контролировать мяч. Немного позднее Мората забил во второй гол, однако он не был засчитан из-за сомнительного офсайда. Хозяева продолжали проводить атаку за атакой, рассчитывая удвоить преимущество в счете. Какое-то время у них ничего не получалось впереди, но затем они создали убойную возможность забить. Ею не воспользовался Ф. Торрес, пробивший прямо в Нойера с близкого расстояния.

Через несколько минут испанцы таки добились своего. Ольмо пробил в перекладину после фланговой подачи, а Ф. Торрес успешно сыграл на добивании – 2:0. Даже второй гол не остановил "фурию роху", она продолжила атаковать, намереваясь забить еще. Ей это удалось это сделать довольно скоро. И снова помог угловой – Родри выиграл верховую борьбу после подачи Руиса и отправил мяч в сетку – 3:0. После этого подопечные Энрике таки отдали мяч сопернику. Германия довольно робко шла вперед, ничего не успев создать до окончания первого тайма. Больше не было опасных моментов и у ворот Нойера.

Сразу же после возобновления игры хозяева едва не забили очередной гол. Ольмо обокрал Коха на чужой половине поля, ворвался в штрафную и пробил по воротам, а Нойер отразил удар Дани. После этого "Бундестим" завладела мячом, но ограничивалась лишь его перекатыванием, не оказывая давления на чужую штрафную. А Испании не нужно было даже этого, чтобы забить четвертый гол. Руис вывел Гайя на оперативное пространство, а Хосе Луис сблизился с Нойером и отпасовал на Ф. Торреса, который оформил дубль — 4:0.

Уже через две минуты второй для себя гол мог забить и Родри, но он не попал по воротам после подачи со штрафного. Подопечные Энрике продолжали много владеть мячом, а их соперник и дальше беспомощно пытался что-либо противопоставить хозяевам. В одном из эпизодов Ф. Торрес замахнулся на хет-трик, пробив по воротам в завершении классной комбинации, но удару Феррана не хватило точности. Через несколько минут Нойер подарил мяч сопернику в простой ситуации, но испанцы этим не воспользовались. Еще через несколько минут Руис вырезал мяч во вратарскую под удар Морате, но Альваро к нему не успел.

"Фурия роха" продолжала гнуть свою линию, намереваясь забить пятый гол. К ее чести, ей удалось это сделать. Руис и Ф. Торрес оформили по хет-трику, Фабиан — из ассистов, а Ферран — из забитых голов. Первый покатил мяч под удар второму, а вингер неотразимо пробил низом — 5:0. После очередного забитого гола Испания успокоилась, позволив сопернику подержать мяч. Гости даже едва не сократили отставание в счете, но Гнабри не повезло — перекладина приняла мяч на себя после дальнего выстрела Сержа.

Подопечные Лёва много владели мячом на чужой половине поля, атакуя большими силами. Однако они ни разу не смогли заставить скучавшего Симона серьезно вступить в игру. Через некоторое время хозяева снова завладели инициативой, отправившись в очередное наступление. Они были решительно настроены забить еще. И им таки удалось это сделать. Гайя оформил второй ассист, получив мяч в штрафной и поделившись им с Оярсабалем, который поразил пустые ворота — 6:0.

В оставшиеся минуты "фурия роха" спокойно довела матч до финального свистка, в итоге отпраздновав феерическую победу над грозным соперником. Данный успех позволил команде Энрике обойти "орлов" в турнирной таблице и добыть путевку в финальный турнир Лиги наций, где они составят компанию сборной Франции. Еще два участника финала четырех определятся по итогам матчей среды.

Испания - Германия 6:0

Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

Испания: Симон — Роберто, Рамос (Гарсия, 43), П. Торрес, Гайя — Родри, Каналес (Руис, 12) — Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73) — Мората (Морено, 73)

Германия: Нойер — Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс — Горецка (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос — Сане (Вальдшмидт, 61), Гнабри, Вернер (Хенрихс, 76)

Предупреждения: Кох, Та