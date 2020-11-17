Лига наций

Коллектив Фернанду Сантуша сумел вырвать победу благодаря ошибке голкипера соперников (2:3).

Матчи без турнирного значения для одной из сторон — достаточно обыденная картина для любого состязания. Не обошло стороной данное явление и групповой этап Лиги наций УЕФА, где отдельным квартетам дивизиона А так и не удалось донести полноценную интригу вплоть до последнего игрового дня. Сборная Португалии отправлялась в хорватский город Сплит для противостояния с местной национальной командой с четким понимаем того, что со второй позиции к группе 3 уже точно никуда не денется.

Сказать тоже самое против "клетчатых" было нельзя. Коллектив Златко Далича так и не смог навязать борьбу последним триумфаторам чемпионатов мира и Европы, но при этом показал настолько неуверенные результаты, что вполне мог распрощаться с "элитным" дивизионом данного турнира, если бы уступили во встрече на Полюде, а у Швеции все бы сложилось удачно в параллельно начавшейся гостевой игре против Франции.

В Хорватии последними днями установились крайне непростые погодные условия, поэтому уже к середине матча газон под ногами футболистов чем-то походил на огород. Нет информации, насколько урожайна земля в данной стране, но даже на таком покрытии зрители увидели немало голов. Провокатором к такой ситуации стали сами хозяева, когда завершили шаткий период игры первым номером со стороны соперников в начале поединка своим результативным ударом. Ковачич замкнул прострел Перишича с правого фланга штрафной, со второй попытки сумев пробить Патрисиу.

Гости огрызались розыгрышем мяча на подступах к чужой штрафной, но непосредственно во владения Ливаковича вторгались слишком редко для создания большого числа потенциальных возможностей. Как окажется чуть позднее, Португалия просто берегла силы на активное начало второго тайма.

С выходом на поле Тринкана после перерыва, коллектив Сантуша заиграл более остро в завершающей трети. Из атакующего звена во второй половине заметно выпадал только Криштиану Роналду, который раз за разом старался подрисовать фол со стороны соперников рядом с чужими владениями, но арбитр не пошел на поводу у звездного форварда. Однако Роналду настолько сумел затерзать оборону соперников перемещениями в свободные зоны, что на 51 минут Марко Рог в открытую пошел против него в грубый фол у своей штрафной — вторая желтая, удаление, Хорватия в меньшинстве на внушительный отрезок поединка.

Португальцы этим воспользовались мгновенно. Роналду выстрелил с заработанного им же штрафного, а Ливакович крайне неудачно отразил мяч прямо на набегавшего Семеду, который мгновенно оформил скидку на пустые для Диаша. Через восемь минут ситуациях для "клетчатых" стала совершенно неприемлемой — Жота подыграл себе рукой при приеме мяча в левом фланге штрафной, однако арбитр этого не заметил, а Диогу тут же сбросил во второй темп атаки, откуда Фелиш расстрелял ворота. VAR в группах Лиги наций УЕФА нет.

Впрочем, хорватам не было смысла продолжать играть в закрытый футбол, а первая же их контратака во втором тайме привела к забитому мячу — Влашич придержал мяч в правом фланге чужой штрафной, после чего скинул под удар со средней дистанции для набегавшего у него за спиной Ковачича.

Счет 2:2 устраивал всех: Португалия играла исключительно на имидж, а Хорватия могла знать положение в параллельном поединке, где Швеция уже уступала Франции. Однако гости все равно пошли дожимать игравшего в меньшинстве оппонента, но добились своего только в результате глупой ошибки голкипера Ливаковича, который не смог удержать мяч в руках, перехватив подачу углового с правого фланга. Диаш расстрелял пустые ворота — коллектив Далича уступил.

Групповой этап Лиги наций УЕФА для третьего квартета дивизиона А подошел к концу. Франция досрочно обеспечила себе выход в плей-офф с первой позиции, Португалию в последнем туре никто уже не мог подвинуть со второй позиции, а вот Хорватия и Швеция в заочной борьбе решили, что именно "клетчатые" останутся в "элите" на следующий сезон.Хорватия —2:3Ковачич, 29, 65 — Диаш, 52, 90, Фелиш, 60Ливакович — Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич — Модрич, Рог, Ковачич (Башич, 90+1) — Влашич (Оршич, 83), Пашалич (Брекало, 64), Перишич.Патрисиу — Н. Семеду, Диаш, Р. Семеду, Мариу Руи (Канселу, 71) — Перейра (Оливейра, 77), Моутиньо, Фернандеш (Тринкан, 46) — Фелиш (Бернарду, 70), Роналду, Жота (Паулинью, 77).Предупреждения: Рог — Роналду