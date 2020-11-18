Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка дивизиона C Лиги наций.

Сборные Люксембурга и Азербайджана потеряли все шансы на повышение в классе еще до начала последнего тура, поэтому текущую кампанию Лиги наций решили для себя завершить скромным безголевым миром.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:



Люксембург — Азербайджан 0:0

На 45+2-й минуте Данел Синани (Люксембург) не реализовал пенальти (вратарь).



Люксембург: Шон — Скендерович (Бонерт, 90+1), Жерсон, Махмутович — Янс, Мартинш, Синани, Пинту — В. Тилль (С. Тилль, 80) — Девилль (Бенси, 67), Муратович (Мартенс, 90+1).



Азербайджан: Магомедалиев — Сейдиев, Гусейнов (Алиев, 43), Бадалов, Кривоцюк — Муталлимов (Мустафаев, 69), Ибрагимли (Наджафов, 85), Гараев, Салахлы — Эмрели (Садихов, 85), Шейдаев.



Предупреждения: Махмутович, Жерсон, Мартинш, Муратович — Салахлы, Сейдиев, Магомедалиев.