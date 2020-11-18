Лига наций

УЕФА вынес решение по несостоявшемуся матчу Лиги наций.

Матч Румыния — Норвегия был отменен из-за COVID-19. Скандинавская сборная получила запрет от местных властей на вылет из страны.

УЕФА позднее отправил дело в Контрольно-дисциплинарный орган для принятия соответствующего решения о судьбе данного противостояния.

Официальный твиттер сборной Норвегии сообщает, что сегодня, 18 ноября, Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело и принял решение присудить норвежцам техническое поражение.

У Федерации футбола Норвегии есть пять дней, чтобы подать апелляцию.