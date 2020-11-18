Лига наций

Завершились очередные матчи турнира.

Сборная Австрии несмотря на ничью против Норвегии все же пробилась в Лигу А Лиги наций. Счет в матче на 61-й минуте открыл Захид. Сравнял его Грбич на 90+4 минуте.

Австрия — Норвегия 1:1

Гол: Грбич, 90+4 - Захид, 61

Румыния поделила очки в игре против Северной Ирландии и осталась в Лиге В. Первыми забили северо-ирландцы. Гол на счету Бойса. В концовке встречи Эрик Бикфалви счет сравнял.

Напомним, Норвегии будет засчитано техническое поражение за неявку на матч против Румынии.

Северная Ирландия — Румыния 1:1

Голы: Бойс, 56 — Бикфалви, 81

