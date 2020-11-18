Лига наций

Подопечные Гарета Саутгейта завершили свои выступления в Лиге наций крупной победой над Исландией (4:0).

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций сборная Англии принимала Исландию. Подопечные Гарета Саутгейта утратили шансы выиграть свою группу за тур до конца, но, несмотря на это, они были решительно настроены победить. Сразу же после стартового свистка "три льва" завладели игровым и территориальным преимуществом. Они много владели мячом на чужой половине поля, но достаточно долго не могли вскрыть эшелонированную оборону соперника. Через некоторое время "викингам" удалось успокоить игру и увести ее со своей половины поля. Но уже достаточно скоро гости снова отдали мяч сопернику, прижавшись к собственной штрафной.

На 20-й минуте англичане повели в счете – Райс успешно замкнул подачу Фодена со штрафного – 1:0. Уже через две минуты у Сака был шанс удвоить преимущество своей команды в счете, но Букайо не удалось пробить мимо Кристинссона. А еще через две минуты забил Маунт – Мейсон воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и спокойно покатил его в угол ворот – 2:0. Даже после второго гола Англия не остановилась на достигнутом, продолжив контролировать мяч. У Фодена был отличный шанс довести счет до разгромного, но Фил не смог переиграть Кристинссона в ближнем бою.

Немного позднее у Фодена была еще одна возможность забить, но он ее не использовал. Кристинссон дотянулся до мяча кончиками пальцев, переведя его на угловой. В течение нескольких следующих минут у Кейна было два шанса отличиться, но ни в одном из случаев мяч не оказался в сетке ворот. Сперва он отрикошетил от Херманссона и ушел на угловой, а второй выстрел Харри пришелся мимо створа ворот. Ближе к окончанию первой половины встречи подопечные Саутгейта успокоились и стали неспешно перекатывать мяч. До ухода на перерыв опасных моментов больше не возникало. Команды отправились отдыхать при преимуществе хозяев в два забитых мяча.

После возобновления игры гости забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Они предпринимали попытки создать хотя бы один опасный момент, однако им не удалось это сделать. "Викингам" пришлось довольно быстро снова опуститься в оборону после удаления Севарссона, получившего вторую желтую карточку. Этим мог сразу же воспользоваться Дайер, но Эрик не смог перебросить мяч через стенку прямым ударом со штрафного. Вскоре после этого забить могли исландцы — Арнасон пробил рядом со штангой после подачи углового.

Затем подопечные Саутгейта снова оккупировали чужую половину поля, проводя атаку за атакой. Они не чурались пробивать по воротам с разных дистанций, но эти удары не несли угрозы для Халльдоурссона. Хозяева отчаянно пытались забить третий гол, однако до убойных моментов дело не доходило. Оборона гостей во втором тайме долгое время действовала надежно, не давая сопернику шансов забить. У "трех львов" была еще одна шикарная возможность забить прямым ударом со штрафного, но и Кейну не удалось перебросить мяч через стенку.

В одном из эпизодов британцы все же были вознаграждены за свои старания. Они разыграли классную комбинацию, в завершении которой Фоден послал мяч в дальний угол — 3:0. Через несколько минут Фил оформил дубль, точно пробив из-за пределов штрафной — 4:0. На этом хозяева не остановились, продолжив атаковать. До окончания встречи у Сака была потрясающая возможность довести счет до совсем неприличного, но Букайо не попал по воротам с близкого расстояния. Оставшиеся до финального свистка минуты прошли в сдержанной манере. Англия отпраздновала разгромную победу над Исландией, завершив свои выступления в Лиге наций на мажорной ноте.

Англия - Исландия 4:0

Голы: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84

Англия: Пикфорд — Уокер (Мингс, 64), Магуайр, Дайер — Триппьер (Мэйтленд-Найлз, 85), Маунт (Уинкс, 64), Райс, Фоден, Сака — Кейн (Абрахам, 76), Грилиш (Санчо, 76)

Исландия: Кристинссон (Халльдоурссон, 46) — Севарссон, Херманссон, Арнасон, Ингасон, Скуласон — Сигурьонссон (Эйольфссон, 62), Пальссон, Б. Бьярнасон (Йоханнессон, 88) — Бедварссон (Сигторссон, 73), А. Гудмундссон (Торстейнссон, 73)

Предупреждения: Уокер — Севарссон, Ингасон, Арнасон

Удаление: Севарссон, 53 (повторное предупреждение)