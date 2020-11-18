Лига наций

Подопечные Франка де Бура пропустили первыми, но во втором тайме двумя голами обеспечили команде Ежи Бржечека второе поражение кряду (2:1).

Ситуация перед последним туром Лиги Европы УЕФА в квартете А1 была достаточно интересной. Это была чуть ли не единственная группа на данной стадии соревнований, в которой сразу трем командам посчастливилось не расстаться с шансами на выход в стадию плей-офф досрочно.

Ближе всех к данному достижению была сборная Италии, однако грубая осечка "Скуадры Адзурры" в гостевом матче против Боснии и Герцеговины могла стоить подопечным Роберто Манчини заветной первой строчки. По этой причине, Польша и Нидерланды в Хожуве боролись не столько ради стратегии очного противостояния, сколько ради получения возможности подловить оппонентов из параллельного поединка на осечке.

"Белые орлы" роскошно сумели начать отчетную игру, уже на шестой минуте подловив соперников на банальном отсутствии концентрации при розыгрыше мяча. Хатебур упустил мяч из-под контроля в правом фланге атаки на чужой половине, а Южвяк в этот момент резво понесся в сторону ворот Тима Крула, что просто имел права не отметить точной голевой передачей на ход партнеру Роберт Левандовски.

Блестящий старт для хозяев был продолжен не менее острой игрой при малейшем намеке на контратаку. Есть серьезные сомнения, что коллектив Франка де Бура сумел бы оправиться от второго пропущенного, однако удар Плахеты с правого фланга штрафной на 10-й минуте принял на себя ближний каркас ворот.

При всем этом, Польше удавалось классно защищаться под давлением скоростных флангов соперников, а наиболее заметным игроком внутри штрафной Фабиански был игрок киевского Динамо Томаш Кендзера. Не оставил шансов фланговый защитник Малену в первом тайме.

А вот после перерыва команда Бржечека, к сожалению, сбавила темп и начала допускать ошибки. В добавок, тренерский штаб решил поменять Роберта Левандовски, а вышедший ему на замену Кшиштоф Пьонтек так и не смог полноценно идти в ногу с партнерами в выделенное ему время. Поляки теряли уверенность с каждой минутой, а соперники просто выжидали удачного момента для серии разительных атак.

Нидерланды обложили чужую штрафную верховыми передачами в заключительную четверть игрового часа, и уже на 76-й минуте Беднарек допустил ошибку, которая определила весь дальнейших ход событий, — уложил Вейналдума на газон в центре собственной штрафной. Пенальти реализовал Депай, пробив под перекладину, а уже через несколько минут капитанивший в этот вечер Жоржиньо завершил подачу углового с правого фланга от Бергейса ударом головой в дальний угол. Прекрасный наступательный выпад от "оранжевых", но толку от этого, если в параллельном поединке уже все было решено?

Таким образом, от квартета А1 в раунд плей-офф Лиги наций УЕФА с первой строчки турнирной таблицы попала сборная Италия. Нидерланды стали вторыми, за ними расположились поляки. В дивизион B отправилась Босния и Герцеговина.Польша —1:2Южвяк, 6 — Депай, 77 (пен.), Вейналдум, 84Фабиански — Кендзера, Глик, Беднарек, Реца (Рыбус, 81) — Клих, Крыховяк (Линетти, 71) — Плахета (Гросицки, 75), Зьелински (Модер, 71), Южвяк — Левандовски (Пьонтек, 46).Крул — Хатебур (Думфрис, 57), Блинд, де Врей (Л. де Йонг, 84), ван Анхольт (Вейндал, 70) — Клаассен (ван де Беек, 70), Вейналдум, Ф. де Йонг — Стенгс (Бергейс, 70), Депай, Мален.Предупреждения: Крыховяк, Беднарек, Южвяк,