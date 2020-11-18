Лига наций

Россияне потерпели унизительное поражение на выезде.

Россиянам для выхода в Лигу А нужно было побеждать Сербию в последнем туре, тогда как сербам для сохранения прописки в Лиге B нужно было обязательно брать три очка и надеяться на победу венгров в матче с турками.

Для сербов все сложилось просто идеально и цель была достигнуть.

Сербия — Россия 5:0

Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64

Сербия: Райкович — Миленкович, Митрович, Спаич — Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Гудель (Зделар, 90), Максимович (Гачинович, 46), Младенович (Ранджелович, 90) — Йович, Митрович (Павлович, 90)

Россия: Гильерме (Джанаев, 46) — Караваев, Дивеев (Евгеньев, 46), Джикия, Жирков — Кузяев, Оздоев, Ерохин — Миранчук Ал. (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72), Миранчук Ан. (Обляков, 46)

Предупреждения: Митрович, Гудель — Жирков, Заболотный, Обляков