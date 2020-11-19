Лига наций

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа умудрился пропустить курьезный гол.

Бельгия в последнем туре Лиги наций противостояла датчанам. Игра завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 4:2.

При счете 3:1 бельгийцы подарили надежду сопернику, забив сами себе. Насер Шадли отпасовал назад на Тибо Куртуа, а тот пропустил мяч под ногой и он залетел в ворота.

Взгляните на это сами:

Отметим, что уже через минуту Кевин де Брюйне снова обеспечил сборной Бельгии преимущество в два гола.

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