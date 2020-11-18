Лига наций

"Красные дьяволы" заняли первое место в квартете.

Сборная Бельгии в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги наций принимала на своем поле Данию. С первых минут бельгийцы задали довольно высокий темп игры и смогли быстро открыть счет - Тилеманс пробил из-за пределов штрафной с левой ноги — мяч нырнул точно в угол. 1:0. Такого начала датчане точно не ожидали.

Гости постепенно отодвигали игру от своих ворот и уже вскоре смогли восстановить паритет - Винд головой послал мяч в угол ворот после рикошета в чужой штрафной. 1:1. После этого подопечные Роберто Мартинеса продолжили владеть территориальным преимуществом, но создать опасный момент не удавалось.

Датчане, в свою очередь, не стеснялись идти вперед, активно задействовав правый фланг, откуда исходила большинство угрозы. В одном из моментов Куртуа вовремя сократил угол обстрела и выиграл дуэль у Брайтвейта. "Красные дьяволы" же продолжали бить из-за пределов штрафной площади, но удивить Шмайхеля не получалось.

Отдыхать команды ушли при равном счете, оставив выяснение победителя на вторую половину игры. Бельгийцы довольно быстро смогли вновь забить - Де Брюйне выкатил мяч на Лукаку в чужой штрафной, а тот пробил — мяч задел голкипера и все-таки опустился в ворота. 2:1. Хозяева продолжали атаковать, не давая сопернику прийти в себя.

Развить преимущество в счете сборная Бельгии смогла, когда Лукаку продавил защитника и головой переправил мяч в ворота после подачи Торгана Азара. 3:1. Датчане пытались сравнять счет ближе к концу поединка. Удар через себя от Брайтвейта был лишь звоночком, с которым Куртуа справился. А вот гол пришел неожиданно.

Шадли отдал передачу назад на Куртуа, а тот не смог остановить мяч — тот залетел в ворота. 3:2. Тем не менее, бельгийцы быстро вернули разницу в два мяча - Де Брюйне расстрелял ворота соперника после роскошной передачи партнера с фланга. 4:2. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев с результативным счетом.



Бельгия — Дания 4:2

Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, Де Брюйне, 87 — Винд, 17, Шадли, 86 (в свои ворота)

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген (Бойата, 90+1), Денайер - Шадли, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Фоке, 77) — де Брюйне, Лукаку, Мертенс

Дания: Шмейхель — Васс, Кьер, Мэле, Кристиансен — Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 70) — Поульсен (Андерсен, 76), Брайтвейт, Винд (Систо, 89).

Предупреждение: Мертенс