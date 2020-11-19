Представляем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
twitter.com/OnsOranje
19 ноября 2020, 00:50
Подопечные Франка де Бура пропустили первыми, но во втором тайме двумя голами обеспечили команде Ежи Бржечека второе поражение кряду (2:1).
Польша — Нидерланды 1:2
Голы: Южвяк, 6 — Депай, 77 (пен.), Вейналдум, 84
Польша: Фабиански — Кендзера, Глик, Беднарек, Реца (Рыбус, 81) — Клих, Крыховяк (Линетти, 71) — Плахета (Гросицки, 75), Зьелински (Модер, 71), Южвяк — Левандовски (Пьонтек, 46).
Нидерланды: Крул — Хатебур (Думфрис, 57), Блинд, де Врей (Л. де Йонг, 84), ван Анхольт (Вейндал, 70) — Клаассен (ван де Беек, 70), Вейналдум, Ф. де Йонг — Стенгс (Бергейс, 70), Депай, Мален.
Предупреждения: Крыховяк, Беднарек, Южвяк,