Лига наций

Сербы дома не оставили шансов сопернику.

В рамках заключительного раунда Лиги наций сборная Сербии уверенно на своем поле разобралась с Россией (5:0).

Радонич, Влахович и два мяча Йовича еще в первом тайме стали фундаментом победы для сербов. Во втором тайме еще один гол оформил Младенович.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Сербия — Россия 5:0

Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64

Сербия: Райкович — Миленкович, Митрович, Спаич — Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Гудель (Зделар, 90), Максимович (Гачинович, 46), Младенович (Ранджелович, 90) — Йович, Митрович (Павлович, 90)

Россия: Гильерме (Джанаев, 46) — Караваев, Дивеев (Евгеньев, 46), Джикия, Жирков — Кузяев, Оздоев, Ерохин — Миранчук Ал. (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72), Миранчук Ан. (Обляков, 46)

Предупреждения: Митрович, Гудель — Жирков, Заболотный, Обляков