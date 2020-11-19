Англичане без труда разгромили соперника.
Англия - Исландия
19 ноября 2020, 01:30
Сборная Англии в домашних стенах разобралась с Исландией (4:0).
За англичан голами отметились Райс, Маунт, и дубль оформил Фоден. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84
Англия: Пикфорд — Уокер (Мингс, 64), Магуайр, Дайер — Триппьер (Мэйтленд-Найлз, 85), Маунт (Уинкс, 64), Райс, Фоден, Сака — Кейн (Абрахам, 76), Грилиш (Санчо, 76)
Исландия: Кристинссон (Халльдоурссон, 46) — Севарссон, Херманссон, Арнасон, Ингасон, Скуласон — Сигурьонссон (Эйольфссон, 62), Пальссон, Б. Бьярнасон (Йоханнессон, 88) — Бедварссон (Сигторссон, 73), А. Гудмундссон (Торстейнссон, 73)
Предупреждения: Уокер — Севарссон, Ингасон, Арнасон
Удаление: Севарссон, 53 (повторное предупреждение)