Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В заключительном туре группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Уэльса добыла уверенную победу над командой Финляндии со счетом 3:1.

Этот результат позволил Гарет Бэйлу и компании занять первую строчку в группе и обеспечить своей команде участие в элитном дивизионе следующего сезона Лиги наций.

Смотрите видео голов и обзор матча Уэльс — Финляндия:



Уэльс - Финляндия 3:1

Голы: Вилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 — Пукки, 63