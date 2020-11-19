Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Уэльс — Финляндия, Getty Images
19 ноября 2020, 06:27
В заключительном туре группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Уэльса добыла уверенную победу над командой Финляндии со счетом 3:1.
Этот результат позволил Гарет Бэйлу и компании занять первую строчку в группе и обеспечить своей команде участие в элитном дивизионе следующего сезона Лиги наций.
Смотрите видео голов и обзор матча Уэльс — Финляндия:
Уэльс - Финляндия 3:1
Голы: Вилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 — Пукки, 63