Лига наций

Норвежский форвард записал на свой счет шесть голов.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, команда которого выступала в дивизионе B, стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций-2020/21.

20-летний норвежец забил в рамках данного этапа турнира шесть мячей, что стало лучшим показателем среди всех футболистов.

Ближайшими преследователями Холанда стали Эран Захави из сборной Израиля, а также Ромелу Лукаку из сборной Бельгии, которые записали на свой счет по пять мячей.

Напомним, Football.ua подготовил для вас итоги группового этапа Лиги наций, в которых вы можете узнать кто вышел, кто остался, а кто понизился в классе.