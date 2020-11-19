Подошел к концу заключительный игровой день в Лиге наций. В каждом дивизионе было по четыре группы. Одна из команд Лиги А имела возможность попасть в финал четырех путем завоевания первого места. В других лигах первое место гарантировало повышение в классе, тогда как последнее — понижение.

В этом материале мы подведем итоги этого этапа Лиги наций и расскажем, что ждет команды дальше.

Группа A1
1 Италия Италия 6 12
2 Нидерланды Нидерланды 6 11
3 Польша Польша 6 7
4 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 6 2

 

Результаты последнего тура:

Босния — Италия 0:2
Польша — Нидерланды 1:2

Эти результаты привели к тому, что в финал четырех вышла Италия. Сборная Боснии и Герцеговины, показав неудовлетворительные результаты, отправляется в Лигу В. Польша и Нидерланды после очной встречи закрепились в Лиге А.

Группа A2
1 Бельгия Бельгия 6 15
2 Англия Англия 6 10
3 Дания Дания 6 10
4 Исландия Исландия 6 0

 

Англия — Исландия 4:0
Бельгия — Дания 4:2

Бельгийцы уверенно обыграли датчан и также вышли в финал четырех. Англия, несмотря на крупную победу над Исландией, заняла второе место и наряду с Данией осталась в Лиге А. Исландия, в свою очередь, понизилась в классе.

Группа A3
1 Франция Франция 6 16
2 Португалия Португалия 6 13
3 Хорватия Хорватия 6 3
4 Швеция Швеция 6 3

 

Франция — Швеция 4:2
Хорватия — Португалия 2:3

Сборная Франции уже обеспечила себе место в финале четырех, обыграв дома Швецию. Соответственно, Португалия и Хорватия остаются в Лиге А, а Швеция вылетает в Лигу В.

Группа A4
1 Испания Испания 6 11
2 Германия Германия 6 9
3 Украина Украина 5 6
4 Швейцария Швейцария 5 3

 

Испания — Германия 6:0
Швейцария — Украина — не состоялся

В этой группе пока понятно лишь то, что Испания отправилась в финал четырех, а сборная Германии осталась в Лиге А. Поединок между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за коронавируса в лагере Андрея Шевченко. Дальнейшая судьба матча решится позднее.

Группа B1
1 Австрия Австрия 6 13
2 Норвегия Норвегия 5 10
3 Румыния Румыния 5 5
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 2

 

Австрия — Норвегия 1:1
Северная Ирландия — Румыния 1:1

Сборная Австрии пробилась с первого места в Лигу А благодаря ничьей со сборной Норвегии. К слову, норвежцам должны присудить техническое поражение за неявку на матч против Румынии. Но даже это не помешает ей остаться в Лиге В. А вот Северная Ирландия вылетает в Лигу С, сыграв мировую с Румынией.

Группа B2
1 Чехия Чехия 6 12
2 Шотландия Шотландия 6 10
3 Израиль Израиль 6 8
4 Словакия Словакия 6 4

 

Чехия — Словакия 2:0
Израиль — Шотландия 1:0

Чехия без проблем добыла победу над Словакией и прошла в Лигу А. Израиль, победив Шотландию, остался в Лиге В, как и их соперник. А вот Словакии повезло меньше — вылет в Лигу С.

Группа B3
1 Венгрия Венгрия 6 11
2 Россия Россия 6 8
3 Сербия Сербия 6 6
4 Турция Турция 6 6

 

Венгрия — Турция 2:0
Сербия — Россия 5:0

Венгры выиграли свою группу, хотя изначально считались одними из аутсайдеров. Россия, несмотря на унизительное поражение от Сербии, осталась в Лиге А, как и Сербы. Турция вылетела в Лигу С.

Группа B4
1 Уэльс Уэльс 6 16
2 Финляндия Финляндия 6 12
3 Ирландия Ирландия 5 2
4 Болгария Болгария 5 1

 

Уэльс — Финляндия 3:1
Ирландия — Болгария 0:0

Уэльс великолепно выступил в своей группе и по праву повысился в Лигу А. Финляндия вместе с Ирландией сохранили прописку в Лиге В, а Болгария отправляется покорять Лигу С, сыграв в нулевую ничью с ирландцами.

Группа C1
1 Черногория Черногория 6 13
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Азербайджан Азербайджан 6 6
4 Кипр Кипр 6 4

 

Черногория — Кипр 4:0
Люксембург — Азербайджан 0:0

Черногория уверенно разобралась с Кипром в заключительном матче Лиги С и повысилась в Лигу В. Кипр, в свою очередь, сыграет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, а Люксембург и Азербайджан, поделившие очки, сохранили прописки.

Группа C2
1 Армения Армения 6 11
2 Северная Македония Северная Македония 6 9
3 Грузия Грузия 6 7
4 Эстония Эстония 6 3

 

Армения — Северная Македония 1:0
Эстония — Грузия 0:0 

Армения достаточно неожиданно становится участником Лиги В. Выйти туда они смогли благодаря победе в заключительном матче над Северной Македонией. Те, в свою очередь, остались в Лиге С. Эстония проведет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, оставив место в Лиге Грузии.

Группа C3
1 Словения Словения 6 14
2 Греция Греция 6 12
3 Косово Косово 6 5
4 Молдова Молдова 6 1

 

Словения — Греция 0:0
Косово — Молдова 1:0

Явный фаворит своей группы Словения без особых проблем вышла в Лигу В с 14 очками в активе. Греция и Косово сохранили за собой места в Лиге С, а вот главный аутсайдер — Молдова отправляется в плей-офф за право продолжить участие в лиге C..

Группа C4
1 Албания Албания 6 11
2 Беларусь Беларусь 6 10
3 Литва Литва 6 8
4 Казахстан Казахстан 6 4

 

Албания — Беларусь 3:2
Литва — Казахстан 2:1

Беларусь пропустила в Лигу D Албанию, которой проиграла в заключительном туре. Литва сумела дожать Казахстан и остаться в Лиге С, отправив казахстанцев в плей-офф за право продолжить участие в лиге C.

Группа D1
1 Фареры Фареры 6 12
2 Мальта Мальта 6 9
3 Латвия Латвия 6 7
4 Андорра Андорра 6 2

 

Фареры — Мальта 1:1
Латвия — Андорра 5:0

Сборная Фарер показывала убедительный футбол по ходу всего турнира, что помогло ей пробиться в Лигу С. Мальта и Латвия остаются в Лиге D, ровно как и Андорра, которая набрала два очка.

Группа D2
1 Гибралтар Гибралтар 4 8
2 Лихтенштейн Лихтенштейн 4 5
3 Сан-Марино Сан-Марино 4 2

 

Гибралтар — Лихтенштейн 1:1

После ничьей в игре против Лихтенштейна, Гибралтар повысился в Лигу С. Лихтенштейн и Сан-Марино остаются в Лиге D. Нельзя не отметить исторические два очка сборной Сан-Марино, которые она добыла после ничьих с Гибралтаром и Лихтенштейном.

Таким образом, в финал четырех пробились: Италия, Франция, Бельгия и Испания.

Жеребьевка финала Лиги наций состоится третьего декабря. Сами игры запланированы на октябрь 2021 года.