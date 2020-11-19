Кто вышел, кто остался, а кто понизился в классе вы можете узнать на Football.ua.
УЕФА
19 ноября 2020, 07:00
Подошел к концу заключительный игровой день в Лиге наций. В каждом дивизионе было по четыре группы. Одна из команд Лиги А имела возможность попасть в финал четырех путем завоевания первого места. В других лигах первое место гарантировало повышение в классе, тогда как последнее — понижение.
В этом материале мы подведем итоги этого этапа Лиги наций и расскажем, что ждет команды дальше.
Результаты последнего тура:
Босния — Италия 0:2
Польша — Нидерланды 1:2
Эти результаты привели к тому, что в финал четырех вышла Италия. Сборная Боснии и Герцеговины, показав неудовлетворительные результаты, отправляется в Лигу В. Польша и Нидерланды после очной встречи закрепились в Лиге А.
Англия — Исландия 4:0
Бельгия — Дания 4:2
Бельгийцы уверенно обыграли датчан и также вышли в финал четырех. Англия, несмотря на крупную победу над Исландией, заняла второе место и наряду с Данией осталась в Лиге А. Исландия, в свою очередь, понизилась в классе.
Франция — Швеция 4:2
Хорватия — Португалия 2:3
Сборная Франции уже обеспечила себе место в финале четырех, обыграв дома Швецию. Соответственно, Португалия и Хорватия остаются в Лиге А, а Швеция вылетает в Лигу В.
Испания — Германия 6:0
Швейцария — Украина — не состоялся
В этой группе пока понятно лишь то, что Испания отправилась в финал четырех, а сборная Германии осталась в Лиге А. Поединок между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за коронавируса в лагере Андрея Шевченко. Дальнейшая судьба матча решится позднее.
Австрия — Норвегия 1:1
Северная Ирландия — Румыния 1:1
Сборная Австрии пробилась с первого места в Лигу А благодаря ничьей со сборной Норвегии. К слову, норвежцам должны присудить техническое поражение за неявку на матч против Румынии. Но даже это не помешает ей остаться в Лиге В. А вот Северная Ирландия вылетает в Лигу С, сыграв мировую с Румынией.
Чехия — Словакия 2:0
Израиль — Шотландия 1:0
Чехия без проблем добыла победу над Словакией и прошла в Лигу А. Израиль, победив Шотландию, остался в Лиге В, как и их соперник. А вот Словакии повезло меньше — вылет в Лигу С.
Венгрия — Турция 2:0
Сербия — Россия 5:0
Венгры выиграли свою группу, хотя изначально считались одними из аутсайдеров. Россия, несмотря на унизительное поражение от Сербии, осталась в Лиге А, как и Сербы. Турция вылетела в Лигу С.
Уэльс — Финляндия 3:1
Ирландия — Болгария 0:0
Уэльс великолепно выступил в своей группе и по праву повысился в Лигу А. Финляндия вместе с Ирландией сохранили прописку в Лиге В, а Болгария отправляется покорять Лигу С, сыграв в нулевую ничью с ирландцами.
Черногория — Кипр 4:0
Люксембург — Азербайджан 0:0
Черногория уверенно разобралась с Кипром в заключительном матче Лиги С и повысилась в Лигу В. Кипр, в свою очередь, сыграет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, а Люксембург и Азербайджан, поделившие очки, сохранили прописки.
Армения — Северная Македония 1:0
Эстония — Грузия 0:0
Армения достаточно неожиданно становится участником Лиги В. Выйти туда они смогли благодаря победе в заключительном матче над Северной Македонией. Те, в свою очередь, остались в Лиге С. Эстония проведет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, оставив место в Лиге Грузии.
Словения — Греция 0:0
Косово — Молдова 1:0
Явный фаворит своей группы Словения без особых проблем вышла в Лигу В с 14 очками в активе. Греция и Косово сохранили за собой места в Лиге С, а вот главный аутсайдер — Молдова отправляется в плей-офф за право продолжить участие в лиге C..
Албания — Беларусь 3:2
Литва — Казахстан 2:1
Беларусь пропустила в Лигу D Албанию, которой проиграла в заключительном туре. Литва сумела дожать Казахстан и остаться в Лиге С, отправив казахстанцев в плей-офф за право продолжить участие в лиге C.
Фареры — Мальта 1:1
Латвия — Андорра 5:0
Сборная Фарер показывала убедительный футбол по ходу всего турнира, что помогло ей пробиться в Лигу С. Мальта и Латвия остаются в Лиге D, ровно как и Андорра, которая набрала два очка.
Гибралтар — Лихтенштейн 1:1
После ничьей в игре против Лихтенштейна, Гибралтар повысился в Лигу С. Лихтенштейн и Сан-Марино остаются в Лиге D. Нельзя не отметить исторические два очка сборной Сан-Марино, которые она добыла после ничьих с Гибралтаром и Лихтенштейном.
Таким образом, в финал четырех пробились: Италия, Франция, Бельгия и Испания.
Жеребьевка финала Лиги наций состоится третьего декабря. Сами игры запланированы на октябрь 2021 года.