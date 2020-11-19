Лига наций

Кто вышел, кто остался, а кто понизился в классе вы можете узнать на Football.ua.

Подошел к концу заключительный игровой день в Лиге наций. В каждом дивизионе было по четыре группы. Одна из команд Лиги А имела возможность попасть в финал четырех путем завоевания первого места. В других лигах первое место гарантировало повышение в классе, тогда как последнее — понижение.

В этом материале мы подведем итоги этого этапа Лиги наций и расскажем, что ждет команды дальше.

Группа A1 1 Италия 6 12 2 Нидерланды 6 11 3 Польша 6 7 4 Босния и Герцеговина 6 2

Результаты последнего тура:

Босния — Италия 0:2

Польша — Нидерланды 1:2

Эти результаты привели к тому, что в финал четырех вышла Италия. Сборная Боснии и Герцеговины, показав неудовлетворительные результаты, отправляется в Лигу В. Польша и Нидерланды после очной встречи закрепились в Лиге А.

Группа A2 1 Бельгия 6 15 2 Англия 6 10 3 Дания 6 10 4 Исландия 6 0

Англия — Исландия 4:0

Бельгия — Дания 4:2

Бельгийцы уверенно обыграли датчан и также вышли в финал четырех. Англия, несмотря на крупную победу над Исландией, заняла второе место и наряду с Данией осталась в Лиге А. Исландия, в свою очередь, понизилась в классе.

Группа A3 1 Франция 6 16 2 Португалия 6 13 3 Хорватия 6 3 4 Швеция 6 3

Франция — Швеция 4:2

Хорватия — Португалия 2:3

Сборная Франции уже обеспечила себе место в финале четырех, обыграв дома Швецию. Соответственно, Португалия и Хорватия остаются в Лиге А, а Швеция вылетает в Лигу В.

Группа A4 1 Испания 6 11 2 Германия 6 9 3 Украина 5 6 4 Швейцария 5 3

Испания — Германия 6:0

Швейцария — Украина — не состоялся

В этой группе пока понятно лишь то, что Испания отправилась в финал четырех, а сборная Германии осталась в Лиге А. Поединок между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за коронавируса в лагере Андрея Шевченко. Дальнейшая судьба матча решится позднее.

Группа B1 1 Австрия 6 13 2 Норвегия 5 10 3 Румыния 5 5 4 Северная Ирландия 6 2

Австрия — Норвегия 1:1

Северная Ирландия — Румыния 1:1

Сборная Австрии пробилась с первого места в Лигу А благодаря ничьей со сборной Норвегии. К слову, норвежцам должны присудить техническое поражение за неявку на матч против Румынии. Но даже это не помешает ей остаться в Лиге В. А вот Северная Ирландия вылетает в Лигу С, сыграв мировую с Румынией.

Группа B2 1 Чехия 6 12 2 Шотландия 6 10 3 Израиль 6 8 4 Словакия 6 4

Чехия — Словакия 2:0

Израиль — Шотландия 1:0

Чехия без проблем добыла победу над Словакией и прошла в Лигу А. Израиль, победив Шотландию, остался в Лиге В, как и их соперник. А вот Словакии повезло меньше — вылет в Лигу С.

Группа B3 1 Венгрия 6 11 2 Россия 6 8 3 Сербия 6 6 4 Турция 6 6

Венгрия — Турция 2:0

Сербия — Россия 5:0

Венгры выиграли свою группу, хотя изначально считались одними из аутсайдеров. Россия, несмотря на унизительное поражение от Сербии, осталась в Лиге А, как и Сербы. Турция вылетела в Лигу С.

Группа B4 1 Уэльс 6 16 2 Финляндия 6 12 3 Ирландия 5 2 4 Болгария 5 1

Уэльс — Финляндия 3:1

Ирландия — Болгария 0:0

Уэльс великолепно выступил в своей группе и по праву повысился в Лигу А. Финляндия вместе с Ирландией сохранили прописку в Лиге В, а Болгария отправляется покорять Лигу С, сыграв в нулевую ничью с ирландцами.

Группа C1 1 Черногория 6 13 2 Люксембург 6 10 3 Азербайджан 6 6 4 Кипр 6 4

Черногория — Кипр 4:0

Люксембург — Азербайджан 0:0

Черногория уверенно разобралась с Кипром в заключительном матче Лиги С и повысилась в Лигу В. Кипр, в свою очередь, сыграет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, а Люксембург и Азербайджан, поделившие очки, сохранили прописки.

Группа C2 1 Армения 6 11 2 Северная Македония 6 9 3 Грузия 6 7 4 Эстония 6 3

Армения — Северная Македония 1:0

Эстония — Грузия 0:0

Армения достаточно неожиданно становится участником Лиги В. Выйти туда они смогли благодаря победе в заключительном матче над Северной Македонией. Те, в свою очередь, остались в Лиге С. Эстония проведет в плей-офф за право продолжить участие в лиге C, оставив место в Лиге Грузии.

Группа C3 1 Словения 6 14 2 Греция 6 12 3 Косово 6 5 4 Молдова 6 1

Словения — Греция 0:0

Косово — Молдова 1:0

Явный фаворит своей группы Словения без особых проблем вышла в Лигу В с 14 очками в активе. Греция и Косово сохранили за собой места в Лиге С, а вот главный аутсайдер — Молдова отправляется в плей-офф за право продолжить участие в лиге C..

Группа C4 1 Албания 6 11 2 Беларусь 6 10 3 Литва 6 8 4 Казахстан 6 4

Албания — Беларусь 3:2

Литва — Казахстан 2:1

Беларусь пропустила в Лигу D Албанию, которой проиграла в заключительном туре. Литва сумела дожать Казахстан и остаться в Лиге С, отправив казахстанцев в плей-офф за право продолжить участие в лиге C.

Группа D1 1 Фареры 6 12 2 Мальта 6 9 3 Латвия 6 7 4 Андорра 6 2

Фареры — Мальта 1:1

Латвия — Андорра 5:0

Сборная Фарер показывала убедительный футбол по ходу всего турнира, что помогло ей пробиться в Лигу С. Мальта и Латвия остаются в Лиге D, ровно как и Андорра, которая набрала два очка.

Группа D2 1 Гибралтар 4 8 2 Лихтенштейн 4 5 3 Сан-Марино 4 2

Гибралтар — Лихтенштейн 1:1

После ничьей в игре против Лихтенштейна, Гибралтар повысился в Лигу С. Лихтенштейн и Сан-Марино остаются в Лиге D. Нельзя не отметить исторические два очка сборной Сан-Марино, которые она добыла после ничьих с Гибралтаром и Лихтенштейном.

Таким образом, в финал четырех пробились: Италия, Франция, Бельгия и Испания.

Жеребьевка финала Лиги наций состоится третьего декабря. Сами игры запланированы на октябрь 2021 года.