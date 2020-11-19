Лига наций

Судьба "желто-синих" зависит от будущего решения УЕФА.

После завершения заключительных матчей группового этапа Лиги наций стали известны новые составы дивизионов следующего розыгрыша турнира.

На данный момент судьба Украины и Швейцарии остается неизвестной, поскольку их очное противостояние не состоялось из-за решения швейцарских властей не проводить поединок ввиду выявленных случаев коронавируса в стане "желто-синих".

Что касается Эстонии, Кипра, Молдовы и Казахстана, то эти национальные сборные разыграют два места в дивизионе С в марте 2021 года.

Вашему вниманию участники Лиги наций по дивизионам:

Лига А: Франция, Бельгия, Испания, Италия, Португалия, Дания, Германия, Нидерланды, Польша, Англия, Хорватия, Уэльс, Австрия, Венгрия, Чехия, а также Украина или Швейцария.

Лига В: Украина или Швейцария, а также Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Шотландия, Россия, Финляндия, Румыния, Израиль, Сербия, Ирландия, Черногория, Армения, Словения и Албания.

Лига С: Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария, Люксембург, Северная Македония, Греция, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Косово, Литва, Фарерские острова, Гибралтар, а также Эстония или Кипр и Молдова или Казахстан.

Лига D: Эстония или Кипр, Молдова или Казахстан, а также Мальта, Лихтенштейн, Латвия, Сан-Марино, Андорра.