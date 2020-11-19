Лига наций

Football.ua рассказывает, как успешные выступления команд в Лиге наций могут помочь им попасть на мундиаль в Катаре.

Жеребьевка отбора на Чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, среди футбольных ассоциаций УЕФА состоится 7 декабря в Цюрихе.

Составы корзин при жеребьевке уже определились, а вот формат отбора будет несколько обновленным. 55 сборных будут поделены на 10 групп (5 по 5 команд и 5 по 6 команд), при этом прямую путевку на мундиаль-2022 получат только победители каждой группы.

Кроме того, три участника предстоящего ЧМ определятся в специальном плей-офф, участие в котором примут 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также две команды из числа лучших победителей своих групп минувшего этапа Лиги наций-2020/21, которые не попали на мундиаль напрямую или еще не стали участниками плей-офф.

Вашему вниманию список команд в том порядке, в котором они будут отбираться в этот самый плей-офф:

1. Франция

2. Бельгия

3. Италия

4. Испания

5. Уэльс

6. Австрия

7. Чехия

8. Венгрия

9. Словения

10. Черногория

11. Албания

12. Армения

13. Гибралтар

14. Фарерские острова

Например, условная сборная Венгрии не заняла первое или второе места в отборочных группах на Чемпионат мира, однако шесть из семи команд в вышеупомянутом списке сумели это сделать. В таком случае, венгры станут участниками плей-офф.

Плей-офф ЧМ пройдет в формате из трех "финалов четырех". 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых будет по два полуфинала и финал. Победители выйдут на мундиаль, который состоится в Катаре в 2022 году.