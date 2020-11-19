Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Ромелу Лукаку, Getty Images
19 ноября 2020, 08:59
В заключительном туре группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Бельгии уверенно обыграла Данию со счетом 4:2.
Данный результат позволил бельгийцам занять первую строчку в своей группе и пробиться в следующий раунд турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия — Дания:
Бельгия — Дания 4:2
Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, Де Брюйне, 87 — Винд, 17, Шадли, 86 (в свои ворота)
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген (Бойата, 90+1), Денайер - Шадли, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Фоке, 77) — де Брюйне, Лукаку, Мертенс
Дания: Шмейхель — Васс, Кьер, Мэле, Кристиансен — Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 70) — Поульсен (Андерсен, 76), Брайтвейт, Винд (Систо, 89).
Предупреждение: Мертенс