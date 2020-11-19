Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В заключительном туре Лиги наций Италии, чтобы не зависеть от результата параллельного матча, необходимо было побеждать Боснию и Герцеговину.

Несмотря на отсутствие по разным причинам ряда ведущих игроков, итальянцам удалось выполнить эту задачу и получить путевку в финальную четверку.

Смотрите видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина — Италия:

Босния и Герцеговина — Италия 0:2

Голы: Белотти, 22, Берарди, 68.

Босния и Герцеговина: Пирич — Чорлука, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич (Тодорович, 79) — Цимирот — Татар (Рахманович, 80), Пьянич (Данилович, 77), Гояк, Крунич (Лончар, 72) — Превляк (Хаджич, 79).

Италия: Дж.Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82), Инсинье (Калабрия, 90+4).

Предупреждения: Кадушич — Берарди, Романьоли.