Лига наций

"Скуадра адзурра" в отсутствие главного тренера решила задачу группового этапа.

В заключительном туре Лиги наций Италии, чтобы не зависеть от результата параллельного матча, необходимо было побеждать Боснию и Герцеговину.

Несмотря на отсутствие по разным причинам ряда ведущих игроков, Кьеллини, Бонуччи, Верратти, Иммобиле, и главного тренера Роберто Манчини, подхватившего коронавирус, итальянцы выполнили ту задачу, которая перед ними стояла еще до старта — занять первое место и получить путевку в финальную четверку.

Справедливости ради стоит отметить, что и боснийцам не удалось выставить сильнейший состав из-за отсутствия Джеко, Колашинаца, Сехича, Беговича и Бурича.

Дважды поразив ворота соперника усилиями Белотти и Берарди, Италия без особых проблем довела матч до победы, хотя эмоций в поединке хватало, и Романьоли даже умудрился получить желтую карточку, сидя на скамейке запасных.

Интересно, что под руководством ассистента Манчини, Альберико Эвани, Италия выиграла все три свои матча в ноябре, не пропустив при этом ни разу.

Еще один момент, который стоит отметить: лишь в четвертый раз за последние 10 лет в стартовом составе сборной Италии не оказалось ни одного представителя Ювентуса.

Босния и Герцеговина — Италия 0:2

Голы: Белотти, 22, Берарди, 68.

Босния и Герцеговина: Пирич — Чорлука, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич (Тодорович, 79) — Цимирот — Татар (Рахманович, 80), Пьянич (Данилович, 77), Гояк, Крунич (Лончар, 72) — Превляк (Хаджич, 79).

Италия: Дж.Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82), Инсинье (Калабрия, 90+4).

Предупреждения: Кадушич — Берарди, Романьоли.