Лига наций

Рефери узнал о трагедии в перерыве.

В рамках Лиги Наций сборная Германии сыграла вничью в матче против Нидерландов (2:2).

После финального свистка арбитр поединка Овидиу Хацеган не смог сдержать эмоций и заплакал. Дело в том, что в перерыве матча он узнал, что его мать умерла.

"Это был, наверное... Да не наверное, а точно самый сложный момент в моей жизни. При счете 2:0 я узнал, что произошло что-то ужасное. Я был, да и остаюсь очень сильным ментально, но тогда во втором тайме у меня были эмоциональные качели. Я не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы продолжить работу до конца матча".

"То, что произошло в конце, вы, наверное, видели... Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк понял, что я плачу. Другие просто проходили мимо. Вирджил подошел, обнял меня, мы немного поговорили. Мне захотелось как можно быстрее покинуть поле", — рассказал Хациган.

Также данную ситуацию прокомментировал защитник Нидерландов Вирджил ван Дейк.

"Хацеган рассказал, что некоторое время назад умерла его мама, расстроился и заплакал. Я его утешил и сказал, что он хорошо отсудил матч. Это, конечно, мелочь, но, надеюсь, я хотя бы чем-то помог", — сказал ван Дейк в интервью Vi.nl.

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