Лига наций

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение присудить сборной Украины техническое поражение.

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций, принятое не в пользу "желто-синих".

"До 3 декабря в режиме видеоконференции будет проходить Исполком УЕФА, на котором я буду выносить вопрос о том, что регламент нужно усовершенствовать. В том числе, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Второе: медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача".

"Мой оптимизм базируется на юридической позиции, которую мы озвучим в день заседания. Также скажу, что я горжусь командой Андрея Шевченко и игроками сборной. Они навели шороху в европейском футболе. Теперь соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нашей сборной".

"Мы помним дело Мораеса. Этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в нашу пользу. А теперь мы идем против этого комитета. Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на чемпионате Европы мы показали свой уровень".

"Когда может пройти матчи в случае отмены решения? CAS не может назначить дату. Он может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то дальше будет решать УЕФА. Им придется выходить из ситуации и назначать дату матча. Теоретически даты такие существуют. Я знаю позицию Чеферина. Он за футбол, и пытается вывести европейский футбол из сложной ситуации", — заявил Андрей Павелко в интервью YouTube-каналу Великий футбол.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола намерена обжаловать решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.

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