Лига наций

Команда Андрея Шевченко покидает элитный дивизион Лиги наций.

Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело о отмененном матче заключительного тура группового раунда Лиги наций Швейцария — Украина и вынес решение не в пользу нашей команды — сообщил официальный сайт УАФ.

Сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

После того, как в украинской команде несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус, санитарные службы Люцерна, где должен был пройти матч, запретили проводить поединок.

Швейцарская сторона утверждала, что Украина не сделала все возможное, чтобы матч состоялся, поэтому несет ответственность за его срыв.

Украинская сторона придерживалась противоположного мнения.

Поскольку перед последним туром Украина опережала Швейцарию на 3 очка и выиграла в первом матче 2:1, решение УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, в Лигу В Лиги наций.

Вице-президент, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что Украинская ассоциация футбола категорически не согласна с этим решением и будет подавать апелляцию в Лозанну.