Роберто Мартинес вызвал 24 футболиста в расположение сборной.
Сборная Бельгии, Getty images
02 октября 2021, 08:44
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил состав, который будет готовиться к заключительным матчам Лиги Наций.
Специалист вызвал в расположение национальной сборной 24 футболиста.
Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастельс, Симон Миньоле, Матц Зельс.
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье.
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакерс, Кевин де Брюйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витцель, Шарль де Кетеларе, Доди Лукебакио.
Форварды: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.