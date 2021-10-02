Наставник Челси прокомментировал вызов своего подопечного в состав вице-чемпионов Европы.
Рис Джеймс, Getty images
02 октября 2021, 10:42
Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал вызов своего подопечного в стан "Трех львов".
По его словам, он крайне удивился этому, ведь сам футболист сейчас находится в лазарете.
"Когда я узнал о вызове Джеймса, то подумал, что может быть Риса позвали в сборную Англии по водному поло, поскольку сейчас он поддерживает форму в бассейне. Я несколько удивлен. Понимаю, что его вызвали в футбольную команду, но этого не произойдет. По последней информации, которой я располагаю, он не сможет поехать, это какое-то недоразумение", -заявил наставник изданию Goal.
Напомним, Рис Джеймс в данный момент восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в матче против Манчестер Сити (0:1).