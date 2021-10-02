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Наставник Челси прокомментировал вызов своего подопечного в состав вице-чемпионов Европы.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал вызов своего подопечного в стан "Трех львов".

По его словам, он крайне удивился этому, ведь сам футболист сейчас находится в лазарете.

"Когда я узнал о вызове Джеймса, то подумал, что может быть Риса позвали в сборную Англии по водному поло, поскольку сейчас он поддерживает форму в бассейне. Я несколько удивлен. Понимаю, что его вызвали в футбольную команду, но этого не произойдет. По последней информации, которой я располагаю, он не сможет поехать, это какое-то недоразумение", -заявил наставник изданию Goal.

Напомним, Рис Джеймс в данный момент восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в матче против Манчестер Сити (0:1).