Подопечные Роберто Манчини прервали затяжную победную серию за шаг до возможности выиграть очередной трофей.
Италия — Испания, Getty Images
06 октября 2021, 23:47
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Италия — Испания 1:2
Голы: Пеллегрини, 83 — Ф. Торрес, 17, 45+2
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 58) — Кьеза, Бернардески (Кьеллини, 46), Инсинье (Кин, 58).
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо — Коке (Мерино, 75), Бускетс, Гави (Роберто, 84) — Сарабия (Хиль, 75), Ф. Торрес (Пино, 49), Оярсабаль.
Предупреждения: Бонуччи, Локателли — Аспиликуэта, Салабрия, Пино, Оярсабаль.
На 41-й минуте был удален Леонардо Бонуччи (Италия) (второе предупреждение).