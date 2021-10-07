Лига наций

Футболист оценил полуфинальный поединок Лиги наций.

Защитник сборной Испании Маркос Алонсо прокомментировал победу в полуфинале Лиги наций над Италией (1:2).

"Выйти со сборной Испании в финал – это здорово. Было бы совсем отлично выиграть для нее трофей, если получится. Давайте подождем по крайней мере момента, когда определится наш соперник.

Если честно, я просто счастлив. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду.

Мы играли лучше и контролировали ход встречи, особенно в первом тайме. Затем стали играть поспокойнее, пришлось проявить терпение, ведь важнее всего – победный итог", — сказал Алонсо.

Видео голов и обзор матча Италия — Испания можно смотреть на Football.ua.