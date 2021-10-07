Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Лиги наций.

В первом полуфинале текущего розыгрыша Лиги наций сборная Испании одержала победу над действующим чемпионом Европы, национальной командой Италии, тем самым прервав затяжную серию соперника без поражений из 37 матчей.

Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота итальянцев два мяча в первой половине встречи, которых оказалось достаточно для выхода в финал турнира. Гол Пеллегрини под занавес поединка уже ничего не решал.

Обзор матча:

Италия — Испания 1:2

Голы: Пеллегрини, 83 — Ф. Торрес, 17, 45+2



Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 58) — Кьеза, Бернардески (Кьеллини, 46), Инсинье (Кин, 58).



Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо — Коке (Мерино, 75), Бускетс, Гави (Роберто, 84) — Сарабия (Хиль, 75), Ф. Торрес (Пино, 49), Оярсабаль.



Предупреждения: Бонуччи, Локателли — Аспиликуэта, Салабрия, Пино, Оярсабаль.

На 41-й минуте был удален Леонардо Бонуччи (Италия) (второе предупреждение).