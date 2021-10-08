Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Бельгии сражается против сборной Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций.

В первом полуфинале сборная Испании удержала победу со счетом 2:1 над итальянцами и теперь ждет, когда определится соперник в финале.

В конце первой половины игры бельгийцы открыли счет благодаря точному удару Карраско, а затем удвоили преимущество усилиями Лукаку.

Во втором тайме подопечные Дешама смогли вернуться в игру благодаря голам Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а в компенсированное время Эрнандес принес французам победу.

Обзор матча Лиги наций:

Первый тайм:

Второй тайм:

Бельгия — Франция 2:3

Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 70 (пен.), Т. Эрнандес, 90+1



Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско — де Брюйне, Лукаку, Э. Азар (Троссард, 74).



Франция: Льорис — Кунде, Варан, Л. Эрнандес — Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе.



Предупреждения: Вертонген.