Лига наций

Нападающий удостоился почетной награды по итогам поединка.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком матча стал нападающий французов Килиан Мбаппе.

Технический наблюдатель УЕФА Вера Пау прокомментировал решение организации:

"Обладая молниеносной скоростью и голевым инстинктом, Мбаппе повел сборную Франции в атаку. Он умеет подключить к ней защитников, а затем умело и ответственно находит себе в нападении голевую позицию. Переворачивая игру с ног на голову, он был ключевой фигурой".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Бельгии.