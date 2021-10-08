Нападающий удостоился почетной награды по итогам поединка.
Килиан Мбаппе, getty images
08 октября 2021, 00:47
Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком матча стал нападающий французов Килиан Мбаппе.
Технический наблюдатель УЕФА Вера Пау прокомментировал решение организации:
"Обладая молниеносной скоростью и голевым инстинктом, Мбаппе повел сборную Франции в атаку. Он умеет подключить к ней защитников, а затем умело и ответственно находит себе в нападении голевую позицию. Переворачивая игру с ног на голову, он был ключевой фигурой".
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Бельгии.