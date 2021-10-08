Лига наций

Наставник сборной Франции — о выходе в финал Лиги наций.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии и вышла в финал турнира, где встретится с национальной командой Испании.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды.

Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону — главный трофей. Сделаем все возможное, чтобы поднять его над своими головами", — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

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