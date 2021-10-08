Лига наций

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии и вышла в финал турнира, где встретится с национальной командой Испании.

Главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол".

"Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку", — приводит слова Роберто Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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