Лига наций

Французский хавбек — о выходе в финал Лиги наций.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии и вышла в финал турнира, где встретится с национальной командой Испании.

Полузащитник французский сборной Поль Погба ответил на вопрос по поводу того, что происходило в раздевалке в перерыве матча, когда его команда уступала сопернику в счете в два мяча.

"Потерпите. Увидите все это в видеозаписи, если ее сделали. Надеюсь, что в воскресенье победим, и вот тогда увидите, что мы чувствовали. Эту энергетику я объяснить не могу. Думаю, что если запись есть, то вы сами все поймете", — приводит слова Погба официальный сайт УЕФА.

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