Лига наций

Автор победного мяча для Франции — о выходе в финал Лиги наций.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии и вышла в финал турнира, где встретится с национальной командой Испании (3:2).

Крайний защитник французской сборной Тео Эрнандес, ставший автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время — дебютного для него в футболке "трехцветных", поделился эмоциями от данного противостояния.

"Было великолепно праздновать с моим братом. Мы долго ждали этого момента. Я забил свой гол, и я действительно счастлив быть здесь с этой командой".

В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч", — приводит слова Тео Эрнандеса официальный сайт УЕФА.

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